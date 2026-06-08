На Ысыахе Туймаады - 2026 в Якутии полностью запретят продажу алкоголя Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске во время проведения национального праздника «Ысыах Туймаады - 2026» на всей территории местности Үс Хатыҥ будет действовать полный запрет на продажу спиртного. Соответствующее распоряжение уже подписал глава города Евгений Григорьев. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Алкоголь нельзя будет купить нигде на территории праздника с полуночи 27 июня и до 23:59 28 июня. Запрет вводится для обеспечения общественного порядка и безопасности гостей. Контролировать исполнение будут сотрудники правоохранительных органов. Нарушителям грозят штрафы, а торговцам - закрытие точек.

В этом году «Ысыах Туймаады» посвящен Году единства народов России и Году культуры в Якутии. Праздник пройдет 27 и 28 июня в местности Үс Хатыҥ, которая находится в 17 километрах от Якутска.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru