В Якутии за выходные потушили три лесных пожара Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии за минувшие выходные спасатели ликвидировали два лесных пожара в Кобяйском и Момском районах, а также один ландшафтный - в Булунском. Все возгорания находились в труднодоступной местности, но с ними справились. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Однако на утро 8 июня ситуация остается напряженной. Продолжают действовать два лесных пожара в Томпонском и Оймяконском районах общей площадью 262 гектара. Там же в Оймяконском районе горит еще шесть гектаров ландшафта.

Оперативность тушения лесных пожаров в республике составляет 100%.. За сутки за работой с воздуха следили 16 самолетов и вертолетов, которые облетели 21 район.

С начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировали 56 лесных пожаров на площади почти 2900 гектаров и 45 ландшафтных на 1228 гектаров. За нарушения пожарной безопасности выписано 77 штрафов, найдено 10 виновников. Общая сумма взысканий составила больше миллиона рублей.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru