Энергетики вернули свет в некоторые села Чурапчинского улуса Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Чурапчинском улусе Якутии энергетики частично справились с аварией на линии электропередачи. Большинство жителей, оставшихся без света после отключения воздушной линии «Чурапча-Арылах», снова получили электричество. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Специалисты Центральных электрических сетей нашли место повреждения и частично запустили линию 35 кВ Л-44 «Чурапча-Арылах». Ограничения до полного восстановления пока сохраняются в селах Туора-Кюель, Чакыр и на участке Уорга. Эти населенные пункты остаются без света - бригада Чурапчинского РЭС продолжает восстановительные работы.

Энергетики обещают сделать все возможное, чтобы вернуть электричество и в оставшиеся села в ближайшее время. О полном завершении ремонта сообщат дополнительно.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru