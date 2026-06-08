В Якутии заканчивается ледоход на основных реках региона Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии заканчивается ледоход на главных реках: волна уже добралась до Восточно-Сибирского моря на Колыме. На Лене, Яне, Оленьке, Колыме и Индигирке лед сейчас проходит в устьевых участках. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По словам начальника Якутского гидрометцентра Людмилы Мурашко, активная фаза ледохода пока сохраняется только на реке Анабар в Анабарском районе. Ледоход у села Саскылах в этом году начался 5 июня, что на двое суток позже обычного. Сегодня у населенного пункта наблюдается редкий ледоход. Уровень воды пока ниже критической отметки, но из-за плохой погоды ниже села могут образоваться заторы льда.

На остальных реках вода идет разнонаправленно. В ближайшее время ожидаются дождевые паводки в бассейне реки Яны. Также из-за сбросов с Колымского водохранилища может подняться вода у поселка Зырянка, но пока угрозы нет. Небольшой подъем уровня начался и на Вилюе после навигационных попусков с водохранилища - опасных отметок там тоже не ждут. Спасатели продолжают следить за обстановкой.

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