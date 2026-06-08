Водоканал Якутска очистил воду в Лене до нормы Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске коммунальщики следят за качеством воды в реке Лене - 8 июня показатели сырой воды были довольно высокими, но после очистки все пришло в норму. Специалисты работают в усиленном режиме и добавляют активированный уголь, чтобы убрать запах. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Сырая вода из реки имела цветность 92,4 градуса, мутность 3,55 миллиграмма на кубометр и содержание железа 0,20. Но после очистки показатели резко улучшились: цветность упала до 8,3 градуса, мутность - до 0,16, а железо - до 0,09. Для удаления запаха проводится углевание. Каждые два часа технологи повышают дозу активированного угля.

Для сравнения: по санитарным нормам предельно допустимая цветность питьевой воды - 20 градусов, мутность - 1,5 мг/дм3, а железа - не больше 0,3 мг/дм3. Отчеты каждый день отправляют в Роспотребнадзор.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru