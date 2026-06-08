В Якутии пьяный водитель мотоцикла врезался в бордюр Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии за сутки случилось сразу несколько резонансных происшествий, которые взяла на контроль прокуратура. Самая страшная авария произошла в Хангаласском районе - там погиб молодой пассажир мотоцикла. Об этом сообщает «Комсомольская правда» - Якутия» со ссылкой на прокуратуру региона.

Трагедия случилась возле дома на улице Заводской в поселке Мохсоголлох. Водитель мотоцикла 1999 года рождения сел за руль пьяным, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в бордюр. В результате его пассажир 2006 года рождения скончался на месте.

Кроме того, в Томпонском районе в поселке Джебарики-Хая в собственном гараже погиб мужчина 1953 года рождения - во время ремонта его придавило автомобилем SsangYong Actyon Sports. Всего за сутки в республике зарегистрировали три преступления, а также задержали 24 нетрезвых водителя. Также якутяне пожаловались на кражу и использование поддельных документов - по всем фактам проводят проверки.

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