В Чурапчинском улусе без света остались несколько сел из-за отключения ЛЭП Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Чурапчинском улусе Якутии энергетики срочно восстанавливают электроснабжение по воздушной линии «Чурапча-Арылах». Несколько населенных пунктов остались без света после того, как сработала автоматическая защита. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как сообщили в энергокомпании, отключилась линия 35 кВ Л-44 «Чурапча-Арылах». В зону ограничения попали села Дябыла, Диринг, Юрюн-Кюель, Туора-Кюель, Толон Чакырского наслега, а также участки Юрях-Кюере и Уорга.

Сейчас бригада Чурапчинского РЭС проводит осмотр линии, чтобы найти точное место повреждения. Как только поломку обнаружат, энергетики приступят к ремонту. О сроках подачи электричества сообщат дополнительно.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru