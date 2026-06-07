В Якутии ожидаются дожди, местами прогремят грозы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ряде районов Якутии ожидаются осадки и усиление ветра. В Оленекском районе пройдут продолжительные дожди. В арктических районах ожидаются небольшой дождь и мокрый снег. На северо-востоке, юге и востоке центральных районов прогнозируются небольшие, местами умеренные дожди. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Днем местами в Вилюйской группе районов, на востоке центральной части республики и на юге возможны грозы. Ветер будет умеренным, местами с порывами до 9–14 метров в секунду. При грозах скорость ветра может достигать 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +7...+12 градусов, при прояснениях и на северо-востоке похолодает до +2...+7 градусов. В арктических районах местами ожидается до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +24...+29 градусов, на северо-востоке — до +18...+23, на севере — до +6...+11 градусов.

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