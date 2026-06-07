После гибели трехлетнего мальчика в Арылахе возбуждено уголовное дело Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мирнинском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели трехлетнего ребенка. Расследование ведет Мирнинский межрайонный следственный отдел Следственного комитета России по Якутии. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По данным следствия, днем 6 июня мальчик, оставшись без присмотра взрослых, покинул территорию частного дома в селе Арылах и направился в сторону реки Малая Ботуобуя. Предварительно установлено, что возле водоема ребенок упал в воду и утонул.

После того как мать не смогла самостоятельно найти сына, она обратилась в правоохранительные органы. В ходе оперативно-спасательных мероприятий тело ребенка было обнаружено на берегу реки.

В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебные экспертизы.

В Следственном управлении напомнили родителям о необходимости постоянного контроля за детьми, особенно вблизи водоемов и других объектов повышенной опасности.

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