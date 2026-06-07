В северных районах Якутии начинается открытие навигации для маломерных судов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии с 8 июня начинается поэтапное открытие навигации для маломерных судов в северных и арктических районах республики. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

С 8 июня выход на воду разрешат в Верхоянском, Эвено-Бытантайском и Верхнеколымском районах. С 10 июня навигация откроется в Оймяконском, Момском, Среднеколымском, Оленекском, Нижнеколымском и Жиганском районах. Далее сроки установлены на 14 июня для Абыйского и Усть-Янского районов, а с 16 июня — для Аллаиховского, Анабарского и Булунского районов, за исключением залива Неелова. В акватории залива Неелова навигация начнется только с 23 июля.

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