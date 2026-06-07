В Якутии за сутки зарегистрировали три преступления и задержали 23 пьяных водителя Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки на территории Якутии зарегистрировано три преступления. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В Якутске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Жертвой аферистов стала женщина 1984 года рождения, у которой похитили более 259 тысяч рублей. По предварительным данным, злоумышленники связались с ее несовершеннолетним сыном, представившись сотрудниками «Министерства цифровой безопасности» и ФСБ.

Также в столице региона совершен угон автомобиля Nissan Note. В Мегино-Кангаласском районе выявлен факт повторного управления транспортом в состоянии опьянения.

На контроле прокуратуры Мирного находится установление обстоятельств гибели мальчика 2023 года рождения. Тело ребенка обнаружено на берегу реки Ботуобуйа в пяти километрах от села Арылах.

За сутки сотрудники полиции задержали 23 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. ДТП со смертельным исходом не зарегистрировано.

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