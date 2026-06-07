«Медицинский помощник» начал записывать на прививки детей до трех лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии расширили возможности проекта «Медицинский помощник». С 1 июня 2026 года сервис начал сопровождать детей в возрасте до трех лет по программе вакцинопрофилактики. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Теперь система не только напоминает родителям о сроках проведения вакцинации, но и автоматически записывает ребенка на процедуру. Нововведение позволит сделать процесс получения медицинской помощи более удобным для семей и поможет повысить своевременность проведения профилактических прививок.

Если пилотный проект покажет эффективность, новый механизм планируют внедрить во всех медицинских организациях республики. Это позволит расширить возможности цифрового сопровождения пациентов по всей Якутии.

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