К «Точке будущего» и новому кварталу Жатая строят современную дорогу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии продолжается строительство новой автомобильной дороги к общеобразовательному комплексу «Точка будущего» и жилому кварталу Жатая. Протяженность объекта превышает два километра. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

На строительной площадке задействованы около 16 специалистов и несколько единиц спецтехники. Уже выполнены работы по устройству земляного полотна, укладке водопропускных труб, замене переувлажненного грунта и подготовке основания будущей дороги.

Проект предусматривает создание двухполосной асфальтированной дороги с тротуарами, наружным освещением, автобусными остановками и велосипедными дорожками. Завершение первого этапа намечено на 2026 год, а полностью объект планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.

Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев, новая дорога обеспечит безопасный и комфортный подъезд к современному образовательному комплексу и активно развивающимся жилым территориям.

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