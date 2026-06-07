В Якутске определили победителей чемпионата по скоростному счету «СУОТ-2026». Фото: Молодежное Правительство Якутии

В Якутске на базе школы №39 имени Н.И. Шарина состоялся Региональный чемпионат по скоростному счету «СУОТ-2026». Участниками соревнований стали 95 детей в возрасте от 6 до 13 лет из столицы республики, Горного и Мегино-Кангаласского районов, а также Забайкальского края. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Юные математики состязались в восьми категориях, демонстрируя навыки ментальной арифметики, скорость вычислений, концентрацию внимания и умение быстро принимать решения. Победителями чемпионата стали представители Забайкальского края Адису Бальжинимаева и Дара Жаргалова, а также участники из Якутии Дархан Уваров, Анита Решетникова, Адам Халилов, Лиана Федорова, Эрхаан Васильев, Оля Гоголева, Сулустаан Никитин и Арина Прушенова.

Организатором мероприятия выступила Ассоциация тренеров-педагогов ментальной арифметики «СУОТ» при поддержке Министерства образования и науки Якутии. Чемпионат стал площадкой для развития интеллектуальных способностей детей, обмена опытом и новых достижений.

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