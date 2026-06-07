В Намском улусе пройдет республиканский «Турслет-2026» Фото: Алена МАРТЫНОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Намском улусе 13 и 14 июня состоится Республиканский фестиваль туризма «Турслет-2026», посвященный 130-летию со дня рождения государственного и политического деятеля Якутии Ильи Винокурова. Площадкой мероприятия станет туристический комплекс «Урдук Иирэ» в селе Столбы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Участниками фестиваля станут туроператоры, гиды, представители гостиничного бизнеса, менеджеры туристических компаний, журналисты профильных изданий и блогеры из разных районов республики.

В первый день гостей ждут экскурсии по знаковым объектам Намского улуса, включая музеи, картинную галерею и учреждения культуры. Вечером состоится торжественное открытие фестиваля.

14 июня пройдет деловая программа, посвященная развитию туристической отрасли, повышению качества услуг и созданию новых маршрутов. Также участники смогут проявить себя в соревнованиях по установке палаток, укладке туристического рюкзака и спортивному ориентированию. Организаторы отмечают, что фестиваль станет площадкой для обмена опытом и укрепления профессиональных связей в сфере туризма.

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