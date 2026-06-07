В Якутске автомобиль протаранил светофор на улице Кальвица Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия на улице Кальвица. По предварительной информации, 5 июня около 09:00 38-летний водитель Toyota Wish припарковал автомобиль возле дома №15 и вышел из салона. Вернувшись, он заметил, что машина начала движение задним ходом. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Пытаясь остановить транспортное средство, мужчина сел за руль, однако перепутал педали газа и тормоза. В результате автомобиль резко ускорился и продолжил движение.

Остановилась иномарка только после наезда на опору светофорного объекта. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Информация о пострадавших не поступала.

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