Якутские школьники представляют Ысыах на Сабантуе в Татарстане. Фото: Столица

В Нижнекамске Республики Татарстан проходит презентация якутского национального праздника Ысыах с участием делегации школьников из Якутска. В поездке принимают участие 50 воспитанников детских школ искусств №1 и №2, танцевального ансамбля «Сандал», спортивных школ №1 и №3, а также комплекса «Модун». Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В программе визита — совместные репетиции творческих коллективов, знакомство с татарской культурой и товарищеские встречи по национальным видам спорта двух республик. Итоговым мероприятием станет концерт дружбы с участием детей из Якутска и Нижнекамска.

Официальная презентация Ысыаха пройдет в рамках татарского национального праздника Сабантуй. Власти отмечают, что проект способствует развитию культурных связей и укреплению сотрудничества между регионами.

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