В Хангаласском районе пьяный водитель без прав устроил смертельное ДТП Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

В Хангаласском районе ночью 7 июня произошло смертельное ДТП. В поселке Мохсоголлох на улице Заводской у здания автовокзала 27-летний водитель без прав управлял мотоциклом без номеров. Он ехал со стороны Советской, повернул направо, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в бордюр. Вместе с ним находился 19-летний пассажир. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

От полученных травм молодой человек скончался в хирургическом отделении Хангаласской центральной районной больницы. При этом ни водитель, ни погибший пассажир не использовали мотошлемы. Как установили полицейские, водитель был пьян. По факту происшествия проводится проверка. Госавтоинспекция призывает всех строго соблюдать правила дорожного движения, пользоваться средствами пассивной безопасности и иметь при себе документы на право управления.

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