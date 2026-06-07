Село Усть-Янск в Якутии полностью освободилось от паводковой воды Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Село Усть-Янск в Усть-Янском районе Якутии полностью освободилось от паводковой воды. Об этом 6 июня на брифинге сообщил начальник Службы спасения республики Иннокентий Андросов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По его словам, уровень воды на реке Яна сейчас незначительный, а вскрытие реки происходит около поселка Нижнеянск. Весенний паводок, который начался в регионе 5 мая, близок к завершению.

Активные гидрологические процессы сейчас идут на устьевых участках рек. Река Лена достигла устья и впадает в море Лаптевых - буквально на днях там проходил ледоход. На Алдане наблюдается небольшая волна высотой до 30 сантиметров. На Вилюе обстановка стабильная, идет навигация. На Колыме ледоход направляется в сторону моря, а на Индигирке вода убывает. Как отметил Андросов, на реках Оленек, Тюмяти и Анабар также фиксируется вскрытие и ледоход, но высоких волн и подтоплений там не ожидают.

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