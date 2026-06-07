Якутия подписала на ПМЭФ 26 соглашений на 88,5 миллиарда рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Петербургском международном экономическом форуме Якутия заключила 26 соглашений на общую сумму 88,5 миллиарда рублей. За этими цифрами стоят новые проекты по развитию транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры республики. Но не менее важны и договоренности в сфере науки, культуры, образования и сохранения исторического наследия - они не измеряются только объемом инвестиций. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Впереди у участников форума пленарное заседание с участием Президента России Владимира Путина. Это одна из ключевых площадок, где традиционно определяются приоритеты развития страны и экономики на ближайшие годы. Как отметили в правительстве региона, каждое соглашение – это итог большой совместной работы команды республики, предприятий и партнеров.

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