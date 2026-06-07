В Якутии браконьеры на катере пытались скрыться от инспекторов ГИМС и МВД Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии сотрудники ГИМС МЧС России и Северо Восточного линейного управления МВД России на транспорте проводят совместные рейды против незаконной добычи рыбы. Во время одного из патрулирований в пригороде Якутска катер с нарушителями отказался останавливаться по требованию правоохранителей и попытался уйти. Инспекторы отправились в погоню, догнали судно и изъяли орудия лова. Сейчас в отношении браконьеров проводится проверка. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Специалисты напоминают, что незаконный вылов подрывает экологический баланс водоемов, сокращает популяции ценных видов рыб и может привести к их исчезновению в регионе. Рыбаков просят соблюдать правила: ознакомиться с нормами вылова, сезонами и разрешенными местами ловли, всегда иметь при себе документы. Если вы на судне - возьмите документы на плавсредство и разрешения. При сигнале остановиться - сделайте это. Инспекторы призывают сообщать о любых подозрительных активностях на водоемах.

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