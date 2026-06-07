В Олекминском районе связисты в сложных условиях чинят кабель после ледохода Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

В Олекминском районе продолжаются аварийно-восстановительные работы на магистральной линии связи, которую повредило ледоходом. По состоянию на 5 июня связь уже вернули на участках Кытыл-Дюра - Исит. Сейчас бригады устраняют обрывы кабеля в районах сел Марха и Урицкое. На месте работают две аварийные группы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Работы сильно осложняет ледовая обстановка. На берегах рек осталось много льда, поэтому лодки не могут нормально подойти к местам повреждений. Доставлять специалистов и оборудование очень трудно. Как сообщили специалисты, самые серьезные повреждения нашли именно на тех участках, которые пострадали от ледохода. Связисты делают все возможное, чтобы починить линию как можно скорее. Работы продолжаются.

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