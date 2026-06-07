«Полярные авиалинии» запустят дополнительный рейс из Якутска в Тикси 17 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Авиакомпания «Полярные авиалинии» добавила дополнительный рейс по маршруту Якутск - Тикси. Самолет вылетит 17 июня 2026 года. Рейс ЯП 9913/9914 будет выполняться на воздушном судне Ан-24. Это хорошая новость для тех, кто планирует поездку в арктический район. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Купить билеты можно уже сейчас: на официальном сайте авиакомпании, в авиакассах или в собственных офисах продаж. Телефон контакт-центра - 8-800-100-59-59, звонок бесплатный. Перевозчик рекомендует пассажирам бронировать места заранее.

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