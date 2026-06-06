Что произошло в Якутии к утру 7 июня

Трехлетний ребенок пропал в селе Арылах, к поискам подключились жители Фото: Тимур ХАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

В селе Арылах Мирнинского района развернута поисковая операция после исчезновения трехлетнего ребенка.

В Нерюнгри общественники выявили многочисленные дефекты в новом «Культурном парке», который был построен в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Стоимость контракта составила 148,7 млн рублей.

В Якутске сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром 5 июня на улице Кальвица.

В Якутском республиканском психологическом центре реализовали специальный проект для вдов участников специальной военной операции, воспитывающих маленьких детей. Об этом на брифинге 5 июня сообщил директор центра Владимир Скрябин.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru