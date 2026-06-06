В Якутии ожидаются дожди, грозы и сильный ветер Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

7 июня, в Якутии сохранится неустойчивая погода. По прогнозу синоптиков, на западе, юго-западе и в нижнем течении Лены ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. На северо-востоке пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Ветер будет умеренным. Во время гроз и на арктическом побережье прогнозируются порывы до 17–22 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +8 до +13 градусов, при прояснениях местами похолодает до 0...+5 градусов. На востоке и западе республики ночью ожидается до +10...+15 градусов.

Днем воздух прогреется до +22...+27 градусов. В районах с осадками температура составит +15...+20 градусов. На северо-западе и северо-востоке ожидается +10...+15 градусов, на севере — от +5 до +10 градусов. На побережье Арктики столбики термометров покажут от -1 до +4 градусов.

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