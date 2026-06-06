Трехлетний ребенок пропал в селе Арылах, к поискам подключились жители Фото: Тимур ХАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

В селе Арылах Мирнинского района развернута поисковая операция после исчезновения трехлетнего ребенка. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Сообщение о пропаже поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу района 6 июня в 17:14. По предварительной информации, мальчик находился во дворе вместе с родителем. В какой-то момент ребенок остался без присмотра и ушел в неизвестном направлении.

Как сообщается, обнаруженные следы ведут в сторону реки Ботуобуйа.

В настоящее время на поиски подняты жители села Арылах. Для обследования акватории задействована моторная лодка.

Ситуация находится на контроле Службы спасения Якутии. Поисковые мероприятия продолжаются.

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