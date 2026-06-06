В Нерюнгри выявили дефекты в парке стоимостью почти 149 млн рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Нерюнгри общественники выявили многочисленные дефекты в новом «Культурном парке», который был построен в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Стоимость контракта составила 148,7 млн рублей. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Проект стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для регионов Дальнего Востока. Подрядчиком выступило ООО СК «Профи». Объект был сдан в эксплуатацию в конце декабря 2025 года.

Во время проверки специалисты зафиксировали ряд недостатков. По их данным, тротуарная плитка на значительной части территории уложена с нарушениями, наблюдаются провалы и деформации покрытия. Также выявлены дефекты на детской площадке, отсутствует предусмотренное проектом озеленение, а на территории остался строительный мусор.

Несмотря на замечания, объект был принят и полностью оплачен. При этом подрядчику начислили штрафы на сумму 1,78 млн рублей.

Представители подрядной организации заявили, что выявленные недостатки будут устранены в рамках гарантийных обязательств.

По факту выявленных нарушений направлены обращения в прокуратуру, Счетную палату и Министерство строительства Якутии с просьбой проверить качество приемки объекта и обеспечить устранение дефектов за счет подрядчика.

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