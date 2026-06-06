Якутские школьники представят Ысыах на празднике Сабантуй в Татарстане Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Делегация из Якутска принимает участие в презентации якутского национального праздника Ысыах в городе Нижнекамск. В поездке участвуют 50 воспитанников детских школ искусств и спортивных школ столицы республики. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Мероприятие проходит в рамках развития побратимских отношений между Якутском и Нижнекамском и направлено на укрепление сотрудничества в сфере культуры, образования и спорта.

В состав делегации вошли учащиеся Детских школ искусств №1 и №2, участники танцевального ансамбля «Сандал», а также воспитанники детско-юношеских спортивных школ №1 и №3 и спортивного комплекса «Модун».

В ходе визита юные якутяне знакомятся с культурой Татарстана, участвуют в совместных репетициях с творческими коллективами Нижнекамска, изучают особенности татарского музыкального и хореографического искусства. Спортивная программа включает товарищеские встречи и показательные выступления по национальным видам спорта Якутии и Татарстана.

5 июня участники из двух городов выступят на концерте дружбы, а 6 июня состоится официальная презентация праздника Ысыах в рамках татарского национального праздника Сабантуй.

В мэрии Якутска отметили, что визит стал продолжением межрегионального сотрудничества. Напомним, в 2025 году Якутск принимал Федеральный Сабантуй, а нынешняя поездка стала ответным жестом и способствует дальнейшему развитию гуманитарных связей между регионами.

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