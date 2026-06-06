«Урал» рухнул в воду: 33-летняя женщина утонула в результате ДТП в Оймяконском районе

В Якутии утонула пассажирка упавшего в воду грузовика Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

В Оймяконском районе авария на ручье Андыгачан унесла жизнь молодой женщины. Грузовой автомобиль «Урал», который держал путь в Магаданскую область, рухнул в воду - водитель не смог справиться с управлением на опасном участке. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В кабине машины в тот момент находились шесть человек. Когда тяжелый грузовик ушел под воду, пятеро пассажиров сумели выплыть и спастись. А вот 33-летняя женщина выбраться из ледяного плена наружу уже не смогла и утонула.

Сообщение о трагедии поступило спасателям 5 июня. Всех выживших незамедлительно доставили в центральную районную больницу города Сусуман, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Характер полученных травм и состояние пострадавших сейчас уточняются.

К месту происшествия для осмотра и выяснения всех обстоятельств выехали четверо сотрудников полиции.

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