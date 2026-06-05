Открыто движение по участку Угольное - Зырянка с ограничением нагрузки на ось. Фото: КП РС(Я) "Дороги Арктики"

В Верхнеколымском районе восстановлено автомобильное сообщение между поселками Угольное и Зырянка. Проезд по данному участку разрешен, но действуют строгие ограничения по максимальной нагрузке на ось транспортных средств. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Для одиночной оси допустимая нагрузка составляет не более 5 тонн, для сдвоенной - не более 4 тонн, для строенной - также не более 4 тонн.

Напомним, ранее движение на этом отрезке было временно закрыто из-за подъема уровня воды на реке Ясачная и последовавшего размыва земляного дорожного полотна. Казенное предприятие «Дороги Арктики» обращается к водителям с просьбой соблюдать меры предосторожности и не превышать установленные временные ограничения по нагрузке на оси.

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