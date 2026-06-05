В День защиты детей в Якутске родились 13 младенцев. Фото: администрация Якутска

В республиканском перинатальном центре Якутска 1 июня прошла торжественная выписка новорожденных, появившихся на свет в Международный день защиты детей. Всего в столице в этот день родились 13 малышей: 6 мальчиков и 7 девочек. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Для 5 семей рождение ребенка стало особенным - у них появились третьи дети. Три семьи встретили своего четвертого малыша, а одна семья - пятого.

Поздравить молодых мам и родственников новорожденных пришел начальник Управления общественных связей и молодежной политики Окружной администрации Якутска Петр Попов.

«Якутск стал быстрорастущим и динамично развивающимся городом благодаря нашим многодетным семьям и мерам поддержки, принятым на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. У молодых семей есть возможность жить, работать и рожать детей. Демографическая ситуация улучшается», - отметил Петр Попов.

Окружная администрация города Якутска поздравляет все семьи с рождением детей и желает им здоровья, счастья и благополучия.

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