На реках Колыма и Яна в Якутии продолжается спад воды Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По оперативным данным МЧС, на реке Колыма в районе населенных пунктов Зырянка и Верхнеколымск продолжается устойчивое снижение уровня воды. Все приусадебные участки уже освободились от воды. Исключением остается взлетно-посадочная полоса аэропорта Зырянка, которая по-прежнему подтоплена полностью. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Уровень воды у Зырянки составляет 715 см (-28 см за 4 часа и -75 см за сутки) при критической отметке 850 см. ВПП аэропорта Зырянка подтоплена на 100%.

Уровень воды у поселка Верхнеколымск составляет 956 см (-28 см за 4 часа и -72 см за сутки) при критическом значении 1000 см. Подтопленных придомовых территорий в данном населенном пункте нет. За последние сутки от воды освободились 18 приусадебных участков. Для оказания всесторонней помощи жителям в селе находятся 5 спасателей поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) в составе оперативной группы «Колыма-2». Проводится постоянное информирование и оповещение населения.

На реке Яна у поселка Усть-Янск (Усть-Янский район) также фиксируется стабильный спад уровней воды. Пониженные участки населенного пункта постепенно освобождаются. В ближайшие сутки ожидается дальнейшее понижение уровней с полным выходом всех подтопленных территорий из воды. В настоящее время в селе остаются подтопленными 51 приусадебный участок, жилые дома не затронуты. За сутки от воды освободились 15 дворовых территорий. Спасатели оказывают населению всестороннюю помощь и проводят постоянное информирование о текущей обстановке.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru