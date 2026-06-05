Спортсмен пойдет под суд за покупку золотого значка ГТО в Якутске

Фото: Тимур ХАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП
Прокуратура Якутска направила в суд уголовное дело в отношении 24-летнего спортсмена, решившегося на обман ради участия в соревнованиях. Молодого человека обвиняют в незаконном приобретении официальных документов. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».
В 2025 году, чтобы получить допуск к Играм Манчаары по национальным видам спорта, атлет обратился к знакомому, у которого был доступ к базе данных участников комплекса «Готов к труду и обороне». Тот без проведения реальных испытаний и сдачи нормативов внес в систему нужные сведения, после чего спортсмен стал обладателем золотого знака ГТО и удостоверения к нему.
Дело самого спортсмена сейчас ушло в суд, где ему предстоит ответить за содеянное. А его знакомый, который помог с подделкой данных, ранее уже получил свою меру наказания - штраф.
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