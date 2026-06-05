Второй этап гидравлических испытаний стартует в Якутске 8 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Якутская ТЭЦ объявила о старте второго этапа гидравлических испытаний тепловых сетей. С 8 по 10 июня 2026 года магистральные трубопроводы будут проверять повышенным давлением - это обязательная ежегодная процедура, которая позволяет энергетикам выявить слабые места и дефекты до наступления холодов. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Жителям города стоит помнить о простых, но важных правилах безопасности. Нельзя приближаться к тепловым сетям и парковать автомобили рядом с трубопроводами. Проведение любых земляных или строительных работ вблизи коммуникаций на время диагностики также под запретом.

На период испытаний температура горячего водоснабжения понизится. Все вопросы, связанные с опрессовкой, можно задать оперативно-диспетчерской службе ЯТЭЦ по телефону 215-663.

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