Спасатели эвакуировали вертолетом восемь жителей подтопленного Усть-Янска. Фото: Служба спасения Якутии

Вода в реке Яна у села Усть-Янск продолжает отступать. 4 июня у временного гидропоста ниже по течению зафиксировали уровень в 1084 сантиметра - за час он снизился на четыре сантиметра. Для сравнения, сутками ранее вода держалась на отметке 1182 сантиметра. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Несмотря на устойчивый спад, критическая отметка в 1023 сантиметра все еще превышена. Стихия пока не отпускает населенный пункт полностью. Подтопленными остаются 66 дворовых территорий и 10 жилых домов, причем в двух из них вода поднялась до уровня окон с учетом, что местные здания возведены на сваях, а расстояние от земли до пола составляет около метра.

Тем временем МЧС продолжает эвакуацию жителей. Вчера, 4 июня, вертолет Ми-8 доставил из Усть-Янска в поселок Казачье восемь человек, среди которых шестеро детей. Всех эвакуированных разместили у родственников. Синоптики прогнозируют, что сегодня, 5 июня, спад уровня воды в Яне продолжится.

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