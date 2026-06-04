Доля убыточных компаний выросла в Кузбассе Фото: Ольга ЮШКОВА.

VSE42.Ru сообщает, со ссылкой на Кемеровостат, сальдо прибылей и убытков организаций Кузбасса за 1 квартал 2026 года составило минус 32,5 млрд рублей. Годом ранее показатель был хуже (минус 57 млрд), но доля убыточных компаний выросла с 40% до 47%.

Хуже всего дела у угольщиков: минус 37,6 млрд рублей за квартал, доля убыточных предприятий достигла 70,7%. Просроченная задолженность угольных компаний на конец марта составила 162,6 млрд рублей из общих 200 млрд.

Плюс показали только производители электроэнергии (2,7 млрд рублей) и химической продукции (2 млрд рублей). Промпроизводство в апреле упало на 6,2%. Властям Кузбасса недавно пришлось взять кредиты на 13,5 и 6,5 млрд рублей для покрытия госдолга.