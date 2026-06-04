Грозу обещают синоптики 5 июня в Якутии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Летние буйства стихии обрушатся на Якутию 5 июня. Так, на юге, а также в Мирнинском, Ленском, Сунтарском, Нюрбинском районах ночью пройдут кратковременные дожди. Повториться дождь может и днем местами на северо-востоке. На юго-западе и северо-востоке днем также местами ожидаются грозы.

Ветер будет умеренный, однако днем местами поднимется до 9-14 метров в секунду. При грозе порывы ветра могут достичь 15-18 метров в секунду.

Ночью в среднем будет от +1 до +6 градусов. На западе и северо-востоке от +8 до +13 градусов.

Днем температура будет почти летняя - от +22 до +27 градусов. В центре чуть прохладнее - от +18 до +23 градусов. На юге и вовсе похолодание до +14...+19 градусов. На арктическом побережье от +11 до +16 градусов.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru