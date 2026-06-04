Два монтера пути погибли на железной дороге в Якутии

ЧП произошло 4 июня на нечетной горловине станции Ундыткан на 317-м километре частной железнодорожной линии Улак-Эльга. Локомотив наехал на четверых монтеров пути. На месте скончались двое, еще двоих направили в тяжелыми травмами в больницу. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как сообщает Восточное МСУТ СК РФ, монтеры проводили путевые работы в зоне движения подвижного состава. Локомотив ТЭМ-200, которым управлял машинист, наехал на четверых работников коммерческой организации. В результате двое погибли сразу, а еще двоих экстренно доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Устанавливаются все обстоятельства.

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