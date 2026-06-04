В селе Майя при пожаре в частном доме эвакуировали двоих взрослых и двоих детей. Фото: МЧС Якутии

В четверг 4 июня в 3:54 в диспетчерскую службу пожарно-спасательного гарнизона поступил сигнал о возгорании в частном жилом строении, расположенном на улице Тонургэстээх в селе Майя Мегино-Кангаласского района. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Через 6 минут к месту происшествия прибыли подразделения республиканской пожарной охраны. При прибытии первого расчета наблюдалось открытое пламя со второго этажа дома. Пожарные незамедлительно приступили к эвакуации людей: из горящего здания вывели 4 человек, в том числе 2 детей.

В 4:49 пожар был полностью ликвидирован. Огонь успел повредить два этажа дома, общая площадь возгорания составила 110 квадратных метров. Пострадавших в результате инцидента нет. Благодаря профессиональным действиям пожарных удалось спасти гараж, находившийся рядом.

В тушении были задействованы 8 человек личного состава и 2 единицы специализированной техники. Причина пожара, виновные лица и точный размер материального ущерба в настоящее время устанавливаются.

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