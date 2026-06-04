Якутянин получил 3 года колонии строгого режима за кражи из трех дачных домов Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

В Якутске суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в серии имущественных преступлений. Гражданин обвинялся по пунктам «б» и «в» части 2, а также по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением). Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Суд установил, что злоумышленник проник на территорию трех дачных участков, расположенных на Намцырском тракте. Оттуда он похитил тепловую пушку, плиту и другие бытовые приборы. При вынесении приговора суд учел наличие в действиях подсудимого опасного рецидива преступлений.

Наказание назначено в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Похищенное имущество было изъято сотрудниками полиции и возвращено законным владельцам. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru