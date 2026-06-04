Якутский суд оштрафовал иноагента на 40 тысяч рублей за непредоставление отчетов Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

Якутский городской суд признал 49-летнюю уроженку Якутии виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента) и назначил штраф 40 тысяч рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В октябре и ноябре 2025 года женщина не представила вовремя два ежеквартальных отчета за 3 квартал и годовой отчет за 2025 год. Она была включена в реестр иноагентов 11 июля 2025 года на основании распоряжения Минюста России.

В суд она не явилась, дело рассмотрели в ее отсутствие. Постановление не вступило в силу и может быть обжаловано.

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