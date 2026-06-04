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НовостиОбщество4 июня 2026 9:00

Якутский суд оштрафовал иноагента на 40 тысяч рублей за непредоставление отчетов

На заседание она не явилась
Татьяна ЦВЕНГЕР
Якутский суд оштрафовал иноагента на 40 тысяч рублей за непредоставление отчетов

Якутский суд оштрафовал иноагента на 40 тысяч рублей за непредоставление отчетов

Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

Якутский городской суд признал 49-летнюю уроженку Якутии виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента) и назначил штраф 40 тысяч рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В октябре и ноябре 2025 года женщина не представила вовремя два ежеквартальных отчета за 3 квартал и годовой отчет за 2025 год. Она была включена в реестр иноагентов 11 июля 2025 года на основании распоряжения Минюста России.

В суд она не явилась, дело рассмотрели в ее отсутствие. Постановление не вступило в силу и может быть обжаловано.

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