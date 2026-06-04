Ремонт участка трассы «Умнас» в Якутии планируют завершить до августа 2026 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии продолжается ремонт участка автодороги «Умнас» (62-65 км) в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Объект входит в опорную сеть дорог республики. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Работы стартовали в середине мая. Дорожники применяют холодную регенерацию земляного полотна, уже приступили к укладке первого слоя асфальта. Подрядчик планирует завершить все работы до августа. Также установят барьерные ограждения, знаки и сигнальные столбики.

В опорную сеть также включены участки трасс Якутск - Тит-Ары (171 км) и Ленск - Нюя (95 км).

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru