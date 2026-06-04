Якутская ТЭЦ летом проведет ремонт теплотрасс на Курашова и Петровского. Фото: ПАО "Якутскэнерго"

Якутская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) начала плановую подготовку магистральных тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону 2026-2027 годов. Работы продлятся с июня по август. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В этот период запланирован капитальный ремонт магистрального трубопровода 4хДу500 на участке ТП-3 - ТП-12, который расположен в районе дома номер 27 по улице Курашова. Выполнять работы будет подрядная организация ООО «СеверСтройМонтаж».

В рамках подготовки к ремонту уже проводятся мероприятия по расчистке охранной зоны теплосетей, в том числе вырубка древесно-кустарниковой растительности. Все работы выполняются на основании оформленного и выданного разрешения.

Кроме того, в июне начнутся работы по частичной вырубке растительности на другом участке - от ТК-74 до ТК-23 по улице Петровского (на отрезке от улицы Октябрьская до улицы Петровского).

Основная цель мероприятий - обеспечить безопасную эксплуатацию тепловых сетей, предотвратить возможные аварии и гарантировать свободный доступ ремонтных служб к коммуникациям. Якутская ТЭЦ приносит извинения жителям и гостям столицы за временные неудобства, связанные с проведением работ, и благодарит за понимание.

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