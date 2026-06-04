В Нижнеколымском районе опекунша похитила 5 миллионов рублей у троих детей-сирот Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Нижнеколымского района провела проверку соблюдения прав несовершеннолетних и выявила вопиющий факт хищения средств у троих детей, оставшихся без попечения родителей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Установлено, что жительница поселка Черский являлась опекушей троих несовершеннолетних, чья мать была лишена родительских прав. Спустя несколько дней после смерти матери на ее банковский счет поступила выплата в размере 5 миллионов рублей. Эти деньги были перечислены в связи с гибелью родного брата матери (дяди детей) в зоне проведения специальной военной операции.

Опекунша, достоверно зная о данном поступлении, использовала банковскую карту умершей и совершила хищение всей суммы. Деньги по закону являлись наследственным имуществом детей и должны были быть переданы им как наследникам первой очереди. Однако вместо этого опекунша направила средства на погашение собственных кредитов, оплату своих коммунальных долгов, а также перевела их иным лицам.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, в особо крупном размере). В настоящее время по делу проводятся следственные мероприятия, ход расследования находится на контроле прокуратуры.

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