В Якутии выплаты на поддержку материнства и детства превысили 30 млрд рублей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В республике действует масштабная система мер поддержки семей с детьми. Общий объем федеральных и региональных выплат превысил 30 миллиардов рублей. Средства направлены в рамках нацпроектов «Семья» и «Молодежь и дети» (инициатива президента Владимира Путина). Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В 2024-2025 годах обновили меры поддержки. Среди ключевых: капитал «Дети столетия», 50 тысяч рублей молодым парам при создании семьи, республиканский маткапитал «Семья» (300 тысяч рублей), дополнительные льготы многодетным без учета доходов.

8 780 многодетных семей получили скидку на ЖКУ не менее 30% (финансирование - 247,7 миллиона рублей). Более 8 тысяч школьников из многодетных семей воспользовались бесплатным проездом. Для многодетных семей также действуют ежемесячная компенсация 30% на оплату ЖКУ и льготный тариф. Глава Якутии Айсен Николаев подчеркнул, что половина бюджетных расходов направлена на социальную сферу.

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