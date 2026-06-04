Жители микрорайона Кангалассы смогут бесплатно проконсультироваться с юристами Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

5 июня 2026 года для жителей микрорайона Кангалассы организуют бесплатный правовой консультационный день. Мероприятие пройдет с 14:00 до 17:00 в здании местной администрации по адресу: город Якутск, микрорайон Кангалассы, л. 26 партсъезда, дом 5. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Специалисты помогут гражданам разобраться в вопросах гражданского, земельного и административного законодательства, а также в сферах образования и жилищно-коммунального хозяйства. В консультациях примут участие представители следующих учреждений: МКУ «Агентство земельных отношений» городского округа «город Якутск», Управления образования Окружной администрации Якутска, МКУ «Департамент жилищных отношений» городского округа «город Якутск». Участие бесплатное для всех желающих.

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