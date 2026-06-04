Жительница Якутии продавала поддельные сертификаты на квартиры. Фото: прокуратура Якутии

В Хангаласском районе вынесен приговор в отношении пожилой женщины, признанной виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Суд назначил 71-летней подсудимой наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Были удовлетворены гражданские иски потерпевших. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как установило следствие, в период с 2015 по 2018 годы женщина вводила граждан в заблуждение несколькими способами. Она продавала людям фиктивные сертификаты на приобретение квартир по заниженной стоимости (цена такого сертификата составляла от 100 тысяч рублей).

Также злоумышленница реализовывала поддельные «Добрые карты» стоимостью от 3 тысяч до 31 тысячи рублей, на которые, по ее заверениям, должна была поступать благотворительная помощь. Кроме того, осужденная привлекала деньги граждан, заставляя их регулярно вносить взносы для участия в якобы благотворительной программе, и обещала им в будущем финансовую выгоду.

Всего жертвами обманных схем стали 33 потерпевших. Общая сумма похищенных у них средств превысила 8,2 миллиона рублей. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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