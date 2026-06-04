Под Якутском построят огромный сортировочный центр Wildberries Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

На полях Петербургского международного экономического форума прошла рабочая встреча с основательницей Wildberries Татьяной Ким. Стороны продолжают реализацию проекта строительства современного сортировочного центра маркетплейса под Якутском. Речь идет о серьезных инвестициях в республику: центр площадью 52 тысячи квадратных метров планируют построить сразу после оформления земельного участка. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Запуск объекта синхронизируют с вводом в эксплуатацию Ленского моста. Участники встречи уверены, что такая логистическая увязка даст мощный эффект для всей транспортной системы региона, ускорит доставку товаров и повысит доступность маркетплейса для жителей Якутии. Отдельное внимание уделили участию местных предприятий, в том числе возможностям Жатайской судоверфи по изготовлению металлоконструкций. Как сообщили по итогам переговоров, уже подтвердили дорожную карту и уточнили практические параметры дальнейшей работы.

Также обсудили развитие региональной витрины «Сделано в Якутии» на маркетплейсе и продвижение туристического потенциала республики через цифровые сервисы компании. Для властей важно, чтобы крупные инвестпроекты не только создавали инфраструктуру, но и открывали новые возможности для местных производителей, малого бизнеса и продвижения якутских товаров по всей стране.

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