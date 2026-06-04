Мужчина в Ленске поджег три расселенных дома из-за просьбы неизвестных Фото: прокуратура Якутии

В Ленске перед судом предстанет мужчина 1988 года рождения, который обвиняется в поджоге трех расселенных домов. По версии следствия, он действовал по инициативе третьих лиц - уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство. Поджоги он совершил 6, 7 и 10 января 2026 года, используя обычную газовую зажигалку и горелку. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Первый дом огонь уничтожил полностью. Второе здание пострадало очень сильно. А вот третий поджог не удался: на вызов оперативно приехали пожарные, и имущество не пострадало. Прокуратура уже направила уголовное дело в суд вместе с иском о возмещении ущерба. Сумма, которую хотят взыскать с поджигателя, превышает 1 миллион рублей. Теперь суду предстоит рассмотреть все обстоятельства по существу.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru