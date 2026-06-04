Тело мужчины нашли в озере Якутии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в республике зарегистрировали сразу четыре серьезных преступления, и каждое из них теперь держит на контроле прокуратура. Об этом сообщает «Комсомольская правда» - Якутия» со ссылкой на надзорный орган региона.

В Ленске убили мужчину 1983 года рождения - подозреваемого уже нашли. В Якутске же тем временем заявили о краже велосипеда, а кроме того, завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и еще одно - о незаконном доступе к компьютерной информации.

Трагедия случилась и на воде в Нюрбинском районе. В озере под названием «Дьонкудэ» спасатели обнаружили тело мужчины 1994 года рождения. Как установили эксперты, он утонул, перевернувшись на лодке.

К счастью, за сутки на дорогах республики не случилось ни одной аварии с погибшими. Однако сотрудники ГАИ задержали девятерых водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.

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